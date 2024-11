Alla scoperta di Grant Basile, il nome nuovo di Italbasket

Basile è nato il 19 aprile del 2000 a Pewaukee, comune situato nello Stato del Wisconsin, nella Contea di Waukesha. È una piccola cittadina di circa 15mila persone dove il bisnonno Nicola e sua moglie misero le radici dopo essere emigrati da un sobborgo di Palermo. Cresciuto in una numerosa famiglia composta anche da tre sorelle e un fratello, è il padre Mike ad allenarlo alla Pewaukee High School: "La mia era una famiglia di pescatori - ha raccontato Grant - Abbiamo radici forti in Italia, mio padre non parla italiano, ma ha comunque deciso di sposarsi a Venezia, con mia mamma Lisa". Nel dicembre 2021 è iniziato l'iter per ottenere la cittadinanza italiana: "Mio nonno Gianluca è venuto negli USA dalla Sicilia e, con l'enorme aiuto del mio agente Massimo Rizzo (lo stesso di Paolo Banchero, n.d.r.), abbiamo raccolto tutti i documenti necessari. A marzo è finito l'iter e finalmente ad aprile sono volato in Italia dove ho iniziato la mia carriera da professionista".