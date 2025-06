Udine, separazione con Lorenzo Ambrosin

Così l'Apu, tramite il proprio sito ufficiale: "Al termine della stagione 2024/25 si separano le strade dell’Apu Old Wild West Udine e Lorenzo Ambrosin dopo un anno storico chiuso con la vittoria del campionato. Il classe 1997 è stato un sesto uomo di lusso per la categoria, capace di entrare subito in ritmo gara e dare un contributo fondamentale alla squadra con le tue triple. Un ragazzo genuino, amato da tutti per il suo carattere e il suo sorriso luminoso. Lorenzo è stato uno degli eroi della promozione e verrà sempre accolto alla grande a Udine".