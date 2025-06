Reggio Emilia, il primo colpo è Troy Caupain

Queste le parole dell'ufficio stampa biancorosso: "Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2025/2026 con il playmaker statunitense Troy Caupain. Nato il 29 novembre 1995 a New York, Caupain si è formato cestisticamente all’Università di Cincinnati, dove ha disputato quattro stagioni di NCAA. Ha saggiato brevemente l’NBA con la maglia degli Orlando Magic, alternandosi con alcune esperienze in G-League, prima di approdare per la prima volta in Italia ad Udine nella seconda parte del campionato 2017/2018.



Da quel momento la sua carriera europea lo ha visto calcare tanti differenti parquet in leghe di prestigio, tedesca, spagnola e francese, oltre ad una nuova esperienza nella massima serie italiana a Brescia nel 2022/2023. Ha disputato sia l’Eurocup, con Ulm e Brescia, che la Basketball Champions League con Holon, Ostenda, Darussafaka e Murcia.



Nelle ultime due stagioni ha militato in Liga ACB e BCL con Murcia, totalizzando 85 presenze. Nel finale della scorsa stagione, ha giocato con il club francese dello Strasburgo, viaggiando ad una media di 14.5 punti, 3.7 rimbalzi e 4 assist a partita.



Queste le prime parole di Troy Caupain in biancorosso: “Sono emozionato per questo nuovo capitolo della mia carriera e della mia vita. Ringrazio innanzitutto il management ed il coaching staff per aver creduto in me. Ai tifosi dico che non vedo l’ora di essere in città e conoscervi. Voglio portare energia con l’obiettivo di vincere più partite possibili. Ci vediamo presto".