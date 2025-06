Venezia, addio Kabengele. Treviso saluta Paulicap, Trieste sogna Caruso

Il basket-mercato è entrato nel vivo tra voci, suggestioni, colpi in dirittura d'arrivo e affari già annunciati. È passata una settimana appena dall’uscita di scena dell’Umana Reyer dalla serie dei quarti di finale playoff, ma già si comincia a guardare alla prossima annata. Si parte dal coach che al 90%, come annunciato dal Corriere del Veneto, dovrebbe essere Neven Spahija. Una riconferma, quindi, a meno di improbabili ribaltoni, non scontata però soprattutto nelle fasi più complicate di questo campionato. Il tecnico croato, che pure ha sempre sottolineato di essere stato protagonista delle scelte fatte nell’allestire la squadra, vorrebbe avere più voce in capitolo sul mercato. Da questo punto di vista avrebbe indicato come prioritaria per continuare la strada insieme, la conferma di Tyler Ennis e Xavier Munford. Detto che Kabengele ha già fatto le valigie in direzione Dubai, proprio dagli Emirati Arabi è partito il pressing su Ennis. L’altro giocatore di punta del nuovo roster sarebbe Munford, rientrato dopo il lungo infortunio, ma con le caratteristiche giuste per le idee del coach. Potrebbero rimanere Parks e Wiltjer, in uscita Simms, Moretti, Fernandez, Janelidze e McGruder. Anche Davide Casarin è in partenza, per lui si sta per concretizzare il passaggio alla Virtus Bologna. Sotto contratto e confermati Tessitori, Wheatle e Lever. Per il pacchetto lunghi, non sarà facile rimpiazzare Kabengele, si fanno i nomi di Horton e Kamagate. Tra i quattro “atipici”, nel caso andasse via Wiltjer, si sta pensando a Gorham. Tra gli esterni si parla di Ford, Bowman e Robinson. In cabina di regia si ipotizza l’arrivo di Cappelletti e Candi. Potrebbe rappresentare invece un gradito ritorno l’innesto di Tonut che a Milano non ha mai trovato davvero spazio.