Oturu-Hapoel Tel Aviv, l'accordo potrebbe saltare

Stando a quanto riportato dai greci di SDNA, il triennale su cui il centro dell'Anadolu Efes e gli israeliani avevano stipulato un principio d'accordo non è più così certo che si traduca in un contratto garantito. La situazione geopolitica avrebbe indotto Oturu a qualche riflessione in più: sia lui che Elijah Bryant, in base alle fonti consultate da BaackdoorPoscast, avrebbero firmato bozze di accordi che permetterebbero ai giocatori di disputare con l'Hapoel solamente partite di Eurolega, senza mai giocare gare sul suolo israeliano.