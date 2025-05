Cheatham: "Il massimo per me sarebbe vestire la maglia azzurra"

Le pagine sportive de "Il Resto del Carlino ed. Reggio Emilia" di oggi riportano alcune dichiarazioni dell'ala della UNAHOTELS Kwan Cheatham: "Cittadinanza italiana? Ad aprile ho superato l'esame di lingua e sto approntando tutta la documentazione per ottenerla. Il massimo per me sarebbe vestire la maglia azzurra, magari già a novembre e così completare il percorso per avere la formazione italiana (la moglie, Emily Rose Correal, aveva già ottenuto il passaporto nel 2014). Permanenza a Reggio Emilia? Perché no? È un'opzione. Soddisfatto dell’annata? Devo dire che è stata una stagione più che buona, certamente la migliore della mia carriera, e sono contento di essere riuscito a fare quello per cui sono stato scelto. Come squadra abbiamo ottenuto buoni risultati e centrato gli obiettivi previsti. I playoff con Trapani? Quando dai tutto, e noi l'abbiamo fatto, non puoi avere rimorsi. C'è sempre qualcosa che vorresti fosse andato in modo diverso, ma pensarci adesso non ha molto senso. Abbiamo fatto il nostro dovere, dando il massimo, dobbiamo essere contenti di questo".