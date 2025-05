Pajola è il Best Defensive Player: "Bologna, ora spero nello scudetto"

Intervistato da Stefano Budriesi su Tuttosport, Alessandro Pajola ha parlato del bis (dopo il successo nel 2022) del premio Best Defensive Player of the Year: “Un premio che mi rende molto felice e orgoglioso. Vuol dire che il lavoro paga. Tanto merito va anche alla squadra e agli allenatori che ho avuto in carriera. C'è tanto da imparare da chi che ti sta attorno”.