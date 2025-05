Basket, playoff Serie A: la Virtus soffre ma è in semifinale contro l'Olimpia

La Virtus Bologna vede da vicino la beffa e l'eliminazione ai quarti di finale dei playoff della Serie A di basket, ma viene tenuta in vita da Shengelia e Hackett, batte 86-84 Venezia e chiude la serie sul 3-2. Alla Segafredo Arena va in scena una partita intensa fino alla sirena finale, e non solo perché la partita resta in equilibrio praticamente per tutta la gara 5: Virtus avanti di un solo punto dopo 10' e di un possesso (41-39) all'intervallo lungo, questo grazie alla tripla di Munford che risponde a quelle di uno scatenato Pajola (3/4 dall'arco soltanto nei 20 minuti di apertura). Le V Nere si affidano anche ad Hackett e Cordinier in una serata in cui Shengelia e Polonara partono dalla panchina e sono decisamente a mezzo servizio.