Brescia, Amedeo Della Valle è il Best Ita of the Year

Amedeo Della Valle ha conquistato il premio di Best ITA of the Year della regular season della Serie A Unipol 2024/25, bissando il titolo già ottenuto nell'annata 2021/22 (quando fu eletto anche MVP del campionato). Completano il podio Leonardo Totè (Napoli Basket) e Saliou Niang (Dolomiti Energia Trentino). Della Valle è diventato con gli anni un simbolo della sua squadra e della città, in cui il talento individuale si mette al servizio del gruppo. La sua stagione parla da sola: 15.8 punti, 3.4 assist, 2.9 rimbalzi e 16.3 di valutazione in 29.3 minuti a partita e i premi di miglior italiano nei mesi di novembre e dicembre.