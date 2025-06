Basket, playoff Serie A: la Virtus batte l'Olimpia in gara 4 e raggiunge Brescia il finale

Sembrava spacciata dopo la sconfitta in gara 2 a Bologna, invece la Virtus si prende entrambe le partite al Forum ed elimina l'Olimpia chiudendo la serie sul 3-1. Le V Nere vincono 84-78 grazie a un commovente Shengelia, che realizza 25 punti tra cui tanti canestri finali per chiudere la sfida. Eppure, ad Assago parte meglio Milano, avanti 29-19 dopo 10 minuti. La formazione di Ivanovic, però, inizia a risalire e tra secondo e terzo quarto trova due parziali identici: un doppio 23-15 utile a chiudere l'intervallo lungo in svantaggio di un possesso (44-42) e a presentarsi a fine terzo periodo sul +6 (65-59).



Ma è nell'ultimo quarto che succede di tutto. L'Olimpia risale, pareggia (73-73) e trova addirittura il vantaggio con il canestro di un Nikola Mirotic che chiuderà la serata con 30 punti: una delle migliori versioni dell'ex Barcellona, purtroppo inutile. Questo perché dall'altra parte il parziale di 9-0 regala alla Virtus il +6 (82-76). Shields prova ad accorciare le distanze, poi arrivano una serie di possessi sbagliati e palle perse. A chiudere i conti con il canestro del definitivo è, naturalmente, Toko Shengelia, che con l'84-78 e la successiva tripla sbagliata da Shields mette fine alla partita, alla serie e alla stagione dell'Olimpia, che dopo il ko in finale di Coppa Italia, l'ennesima eliminazione dall'Eurolega e l'addio allo Scudetto chiude una stagione da dimenticare. La Virtus, invece, giocherà per il titolo di campione d'Italia: gara 1 e 2 saranno alla Segafredo Arena, gara 3 e l'eventuale 4 al PalaLeonessa. Si dovesse arrivare sul 2-2, invece, la partita decisiva si giocherebbe a Bologna.



IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 78-84 (1-3)

(29-19, 44-42, 59-65)

EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 5 (1/2 da 2, 1/3 da 3), Bolmaro 6 (3/5 da 2), LeDay 8 (2/5 da 3, 2/2 da 2), Shields 15 (2/5 da 2, 3/5 da 3, 2/4 tl), Mirotic 30 (7/9, 2/8, 10/10 tl), Causeur 1 (1/2 tl), Tonut 2 (1/1 da 2), Brooks 9 (1/2, 1/5, 4/4 tl), Ricci 0, Flaccadori 0, Diop 2 (2/4 da 2). N.e.: Caruso. All.: Messina.

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 14 (1/3, 2/4, 6/7 tl), Taylor 6 (2/5 da 3), Hackett 6 (3/3 da 2), Diouf 10 (3/4 da 2, 4/4 tl), Akele 0, Belinelli 7 (1/1, 1/2, 2/3 tl), Pajola 3 (1/3 da 3), Morgan 5 (1/5 da 3, 2/2 tl), Zizic 8 (3/3 da 2, 2/2 tl). All.: Ivanovic.