Milano, un calendario da brividi per il finale di Eurolega

La prima di 3 trasferta consecutive, in un ambiente caldo come quello di Belgrado, con la seconda squadra forse più sorprendente dell'Eurolega 2024/25: il viaggio nella capitale serba non si preannuncia banale. La squadra di coach Sfairopoulos, con l'ex Nedovic sul perimetro e una coppia di lunghi sempre più assortita di gara in gara come Petrusev e Bolomboy (autorevole candidato a premio di Difensore dell'Anno), sarà reduce dalle sfide con Zalgiris e Bayern: immaginarla ancora più lontana in classifica non è utopia, ma il 101-86 dell'andata sarà comunque un bel biglietto da visita per l'Olimpia.