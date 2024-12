Un'Eurolega mai vista: quanto equilibrio, può succedere di tutto

Tra le prime 15, per di più, ognuna ha già vissuto almeno un periodo "significativo" all'interno della stagione: il Monaco è passato da coach Obradovic alla guida di Vassilis Spanoulis (4 vittorie su 5 gare per il greco); Paris Basketball, la squadra che incanta l'Europa, è partita 1-3 ma poi ne ha vinte 10 di fila; Olympiacos e Zalgiris hanno cavalcato strisce da 6 e 5 vittorie consecutive, il Bayern è l'unica squadra ancora imbattuta in casa (8-0 al nuovo SAP Garden di Monaco).