Basket, Eurolega: impresa di Milano, batte il Barcellona in trasferta e insegue i play-off

FC BARCELLONA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 81-94

Milano fa sei di fila in Eurolega espugnando anche il Palau Blaugrana nel 94-81 sul Barcellona. Nel primo periodo i catalani cercano di scappare via, grazie alle giocate di Satoransky e le triple di Anderson. Gli ospiti, sotto di otto punti alla prima pausa breve, danno comunque dei buoni segnali, con LeDay e Mirotic che spingono l’Armani fino al -3 all’intervallo, sul 43-40. Al rientro in campo dopo la pausa lunga arriva il piccolo grande capolavoro dell’EA7: 36 punti segnati nel terzo periodo e solamente 17 subiti, con un LeDay super e tante triple messe a segno a turno da Dimitrijevic, Shields e Mirotic. Vesely si innervosisce a fine periodo, commette un fallo su un tiro di Bolmaro sulla sirena e riceve anche il fallo tecnico per proteste, oltre a un fallo tecnico per l’allenatore blaugrana Penarroya: giocata da cinque tiri liberi che vale il +16 di Milano a seicento secondi dalla fine. Nel quarto conclusivo Anderson e Punter provano a risollevare i padroni di casa, senza però riuscirci. Vince Milano 94-81 e registra la nona vittoria, scavalcando proprio il Barcellona e salendo al settimo posto in classifica.