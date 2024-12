Stando a quanto riportato da EuroLeague stessa, la richiesta di rinvio della sfida in programma stasera sarebbe pervenuta dalla squadra parigina: diversi elementi del roster di coach Splitter sarebbero vittime di un attacco influenzale, non consentendo di arrivare al numero minimo di 8 giocatori disponibili e inseribili nel referto ufficiale per una partita di EL. Il recupero non ha ancora una data prestabilita, che verrà ufficializzata nei prossimi giorni.