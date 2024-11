JAMES: "MILANO MI HA LASCIATO CON UNA MAIL"

Mike James ha parlato della sua esperienza all'Olimpia Milano al podcast di Shane Larkin ed Eliza Bride, "Off the RECourt": "Quando ero all'Armani presero Ettore Messina. Una volta assunto, ho chiesto il suo numero. La prima cosa di cui abbiamo discusso è stata se voleva che rimanessi a Milano. Mi disse: "No, no" e che stavo facendo bene. All'epoca avevo una relazione con una ragazza. Siamo andati a Bora Bora per il suo compleanno, era l'8 luglio. Ricevuto un messaggio dal mio agente. "Hai visto l'e-mail?". Era del direttore generale, diceva che non avrei avuto minuti e che quindi avrei dovuto cercare un'altra squadra".