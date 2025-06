Trieste, il saluto a coach Christian: "Leader, ci mancherà moltissimo"

Paul Matiasic, presidente della società giuliana, ha tenuto a ringraziare Jamion Christian con una lettera diffusa tramite il sito ufficiale biancorosso: "Con lo sguardo rivolto alla prossima stagione, è il momento di fermarsi un istante e rendere omaggio a chi ha reso così speciali quest’annata e quella precedente. La crescita del nostro club è il risultato dell’impegno di tante persone, tra cui spicca senza dubbio il nome di coach Jamion Christian. Il suo percorso alla guida della nostra squadra è stato, sotto ogni punto di vista, eccezionalmente positivo. Arrivato da lontano, ha accettato una sfida ambiziosa in un contesto cestistico nuovo e complesso. Insieme a Michael Arcieri ha preso in mano una squadra reduce dalla retrocessione in A2 e, in una stagione complicatissima, segnata da infortuni e tensioni, è riuscito nell’impresa di riportare la bandiera di Trieste in Serie A.