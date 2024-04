Basket, Eurolega: impresa della Virtus Bologna! Efes battuta 67-64

EUROLEGA

Le Vu Nere vincono in Turchia una partita equilibrata: si giocheranno l’accesso ai playoff contro Baskonia

© virtus bologna La Virtus Segafredo Bologna vince il primo turno dei play-in e continua il proprio percorso in Eurolega: l’Anadolu Efes cede al Sinar Erdem Sports Hall con il punteggio di 67-64, permettendo agli emiliani di giocarsi l’accesso ai playoff contro Baskonia. L’avvio monstre di Clyburn (17 punti nei primi sei minuti) non spaventa le Vu Nere, che se la giocano punto su punto fino all’ultimo quarto e completano l’impresa nel finale.

ANADOLU EFES-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 64-67

Clyburn realizza i primi 17 punti dei padroni di casa nel giro di sei minuti e trascina l’Efes fino al +11 quando mancano centoventi secondi alla prima sirena. Shengelia e Lundberg firmano però un parziale di 9-0 in chiusura di quarto e fissano il 23-21 che riaccende le speranze emiliane. Il georgiano ed Abass completano la rimonta in apertura di secondo periodo e regalano il primo vantaggio alle Vu Nere, ma il primo tempo si chiude con la decisiva tripla di Clyburn per il 36-35 che porta le due formazioni all'intervallo lungo dopo venti minuti di grande equilibrio. La situazione rimane pressoché immutata anche al ritorno in campo, con gli uomini allenati da coach Banchi in grado di rispondere colpo su colpo agli avversari, maggiormente cinici però al momento di scappare sul +4 per poi chiudere con una sottile leadership anche il terzo quarto. Gli ultimi dieci minuti si aprono con il botta e risposta tra Shengelia e Beaubois, la Virtus Bologna resta a contatto e si riporta in testa al match grazie alle triple di Pajola e Belinelli. La squadra italiana si porta rapidamente sul +7, Larkin riavvicina i padroni di casa fino ad un possesso di distanza, ma Lundberg piazza il canestro decisivo a quindici secondi dalla fine dell'incontro e la sirena decreta il risultato finale di 67-64 in favore della Segafredo. L’Efes termina così la propria esperienza nella competizione per questa stagione, mentre gli emiliani si giocheranno l'accesso ai playoff contro Baskonia, sconfitta dal Maccabi Tel Aviv per 113-85.

IL TABELLINO

Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna 64-67 (23-21, 36-35, 50-48, 64-67)

Anadolu Efes: Larkin 16 (4/9 da 2, 1/5 da 3, 5/6 tl), Beaubois 5 (1/3 da 2, 0/2 da 3, 3/3 tl), Bryant 5 (1/5 da 2, 1/4 da 3), Clyburn 22 (1/4 da 2, 6/12 da 3, 2/2 tl), Thompson 0 (0/2 da 2), Pleiss 3 (1/2 da 3), Hollatz 0 (0/4 da 3), Osmani 6 (3/3 da 2), Oturu 2 (1/4 da 2, 0/2 tl), Yilmaz n.e, Willis 0 (0/3 da 2), Jones 5 (1/4 da 2, 3/4 tl). All. Mijatovic

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 2 (1/2 da 2, 0/2 da 3), Lundberg 12 (3/6 da 2, 2/5 da 3, 0/2 rl), Belinelli 11 (1/1 da 2, 3/7 da 3), Pajola 3 (1/1 da 3), Dobric n.e, Shengelia 13 (4/12 da 2, 1/2 da 3, 2/4 tl), Hackett 2 (1/4 da 2, 0/1 da 3), Mickey 0 (0/1 da 2), Polonara 8 (0/2 da 2, 2/3 da 3, 2/2 tl), Zizic 4 (2/4 da 2), Dunston 0, Abass 12 (2/2 da 2, 2/7 da 3, 2/2 tl). All.Banchi