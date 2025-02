Belinelli: "Obiettivo scudetto. Ritiro? Decido a fine stagione"

Intervistato da TGR Emilia-Romagna, il capitano della Virtus Bologna Marco Belinelli ha parlato della sua seconda avventura con la Vu Nere ricordando il campionato vinto pochi mesi dopo il ritorno in Italia dall'NBA e puntando il mirino sul grande obiettivo stagionale: “Nel 2021 vinciamo lo scudetto con Milano, ero tornato da pochi mesi firmando a dicembre 2020. Fu uno scudetto inaspettato, ma è stato bellissimo. Potevo festeggiare con amici e famiglia. Cosa non sta funzionando in questa stagione? Ovviamente le cose non possono andare sempre bene. L’anno scorso nessuno pensava facessimo una grande stagione di Eurolega fino a gennaio/febbraio. Ci sono infortuni, tante cose, ma bisogna cercare di restare uniti e insieme. Il grande obiettivo ora è vincere lo scudetto, cercando di migliorarci giorno dopo giorno e vedremo cosa riusciremo a fare”.