"Ero sotto terra, non ero niente": Zach LeDay racconta la depressione

È stata la cosa migliore per la mia mente. Per tutto. Essere con le persone con cui sei cresciuto... sei sempre allo stesso livello con loro. Non cambia mai. Quando torni, sei Zach, "Little Z". È stato positivo per me. Loro vedono il giocatore che sono diventato e sono fieri, ma è come tornare in strada, andare al parco. Sbucciarsi il ginocchio, essere buttato per terra. Ho riscoperto come essere duro. Come rialzarmi".