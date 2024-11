Melli-LeDay, i numeri di un confronto (per adesso) impietoso

Prendiamo le statistiche medie grezze di un giocatore X dell'Eurolega 2024/25: 15.3 punti; 50/60/90.2 come percentuali da 2, 3 e ai liberi; 4.5 rimbalzi; 1.2 assist e 1.1 palle perse; 6.5 falli subiti in 27'45" di impiego. Prendiamo ora quelle di un giocatore Y, con un ruolo simile sul parquet e nella stessa competizione: 4.5 punti; 64.7/38.1/50 come percentuali al tiro; 4.3 rimbalzi; 1.3 assist e 1.0 palle perse; 3.4 falli commessi in 19'34" di impiego. Il giocatore X è Zach LeDay, il giocatore Y è Nicolò Melli. E, stando almeno al tabellino, non c'è partita.