Eurolega, via allo sprint. Messina: "Le ultime 10 decideranno i destini"

Perchè iniziare il ciclo decisivo della regular season con il boost di un successo così importante, specie dopo il -44 di Istanbul contro l'Efes, può davvero rappresentare un cambio di scenario per la stagione europea dell'EA7. La salita finale che porta verso la post season si apre a Monaco di Baviera contro il Bayern (palla a due alle 20:45), contro una delle dirette concorrenti per un posto al sole: “Ovviamente è una partita molto importante - argomenta coach Ettore Messina - come d’altronde d’ora in avanti lo sarà ognuna delle dieci gare che ci restano da giocare e decideranno il destino di tutte le squadre. Il Bayern è una squadra a gran ritmo soprattutto in casa, con una difesa aggressiva e le tante soluzioni che ha a disposizione in attacco, con il gioco interno di Booker e i tanti tiratori perimetrali. Difendere bene in transizione, controllare i rimbalzi e selezionare bene i tiri saranno le tre chiavi di volta della nostra partita”.