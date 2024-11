Basket, Eurolega: Milano si regala una grande notte, Real Madrid al tappeto

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-REAL MADRID 85-76

Ottima prova di Milano, che all’Unipol Forum domina contro il Real Madrid. Nel primo periodo gli ospiti cercano subito di partire piuttosto forte, ma l’Armani regge l’impatto e rimane ancorata alla partita. Dimitrijevic inizia a scaldare la mano, trascinando l’Olimpia fino al 24-16 al termine dei primi dieci minuti. Dopo la prima pausa breve esordisce per la prima volta con Milano anche Mannion, ma i protagonisti della sfida rimangono Dimitrijevic e LeDay: i padroni di casa accarezzano più volte anche le due cifre di vantaggio, chiudendo poi con il 47-40 all’intervallo. Le distanze rimangono invariate anche al rientro in campo dopo la pausa lunga, con Dimitrijevic che è una furia e con i Blancos che non riescono a mettere in ritmo Hezonja e compagni. A seicento secondi dalla fine l’EA7 conduce 62-55, ma gli uomini di Messina non si fermano: LeDay sale in cattedra nel quarto finale, con Mannion e Mirotic che fanno il resto. Milano vince 85-76 e registra la terza vittoria in Europa (la seconda di fila dopo quella nel derby contro la Virtus Bologna), al netto di cinque sconfitte: stesso identico punteggio per il Real Madrid.