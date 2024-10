Basket Eurolega, doppio ko: l'Olimpia cade a Vitoria, il Bayern beffa la Virtus

BASKONIA VITORIA-GASTEIZ - EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 88-83

Serviva una scossa, ma non è arrivata. Milano incassa l’ennesima sconfitta in questo avvio di Eurolega, dove l’EA7 non riesce proprio a trovare un motivo per sorridere. Alla Buesa Arena di Vitoria è il Baskonia a imporsi per 88-83, mantenendo così l’imbattibilità del proprio palazzetto in questa stagione europea. Il primo quarto è equilibrato, con Forrest a guidare l’attacco della squadra di Pablo Laso e il duo Caruso-Mirotic a rispondere per l’Olimpia: il periodo si chiude 21-20 per i meneghini. Baldwin e Howard costruiscono allora un parziale di 12-0 a inizio secondo quarto e il Baskonia mette la freccia, provando a scappare via: all’intervallo lungo si arriva con i baschi avanti 52-45. Senza Shields (infortunato) e priva della guida di coach Messina (assente per indisposizione), è Mirotic a cercare di tenere l’Armani in corsa nel terzo quarto: Luwawu-Cabarrot spinge però sull’acceleratore e i padroni di casa salgono 67-63. L’ultimo parziale vede l’EA7 pareggiare sul 74-74 grazie a Dimitrijevic, regalando un finale punto a punto: i baschi reggono però l’urto e il tabellone recita 88-83 sull’ultima sirena. Il Baskonia centra così la sua quarta vittoria casalinga su quattro gare, continuando a respirare aria d’alta classifica. Discorso totalmente opposto per Milano, che incassa la quinta sconfitta in questa Eurolega: la vittoria contro il Paris Basketball resta ancora l’unica gioia. Il prossimo appuntamento europeo per l’EA7 sarà giovedì 31 ottobre, giorno in cui è in programma il derby italiano contro la Virtus Bologna all’Unipol Forum.