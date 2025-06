Monaco, Mike James reintegrato: risolto il problema all'avambraccio

Sebbene Mike non abbia potuto giocare nei playoff del campionato francese, il suo impegno verso l’AS Monaco Basket non è mai cambiato. È sempre rimasto al fianco del Club, così come il Club è rimasto al suo fianco. Mike è sotto contratto fino al 2027 e tornerà in campo nella stagione 2025–26, una volta ricevuto il via libera dallo staff medico.