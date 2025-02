Milano, lo stop di Monaco pesa. A Kaunas ora è vietato sbagliare

Il tabellone finale di Bayern Monaco-EA7 Emporio Armani Milano recita 87-70, con un secondo tempo da 50-34 che ammette poche repliche. Le spiegazioni fornite da Ettore Messina in sala stampa, riguardanti l'eccessiva testardaggine individuale in attacco ("Abbiamo giocato in maniera troppo individuale, e molto povera in difesa, per avere una possibilità"), sono assai puntuali, e raccontano parte dei motivi del crollo del SAP Garden.