Eurolega: Cordinier regala la vittoria alla Virtus sul Barcellona, Olimpia ko

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-BARCELLONA 86-81

Vittoria preziosissima per la Virtus Bologna, per tanti motivi: innanzitutto, per la fiducia e per il record, ora di 4-13 al giro di boa in Eurolega. Ma anche perché il successo sul Barcellona arriva nel finale e senza Shengelia. La squadra di Ivanovic parte forte, tanto da guadagnarsi un buon vantaggio (23-15) a fine primo quarto, ma i blaugrana risalgono e grazie alla tripla dell'ex Olimpia Punter si portano a -1 (35-34) all'intervallo lungo. Al rientro sul parquet di Bologna, sempre dall'arco Abrines trova il vantaggio, poi il parziale di 8-0 permette ai padroni di casa di ritrovare il vantaggio ottenuto ad inizio partita. Le V Nere, però, non scappano e, anzi, gli ospiti restano a contatto fino a quando, ancora con una tripla ma stavolta di Anderson, chiudono il terzo quarto sul 65-65. Il botta e risposta continua, ma si decide tutto all'ultimo: sotto 81-80 a meno di un minuto dalla fine, Cordinier trova il canestro del sorpasso, poi dopo il libero di Pajola i catalani costruiscono bene dal timeout, ma Parker sbaglia. Sono i tiri dalla lunetta di Belinelli su un antisportivo a chiudere i conti. E Bologna può sorridere: con Ivanovic sono arrivate due delle quattro vittorie in totale in questa Regular Season. Favoloso Cordinier, autore di 24 punti e 6 rimbalzi, oltre a 7 assist.