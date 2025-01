Eurolega, finalmente l'annuncio: le Final 4 2025 saranno ad Abu Dhabi

Sarà la Yas Island’s state-of-the-art Etihad Arena il teatro dell'atto finale dell'edizione 2024/25 di Eurolega: Abu Dhabi sarà la seconda città non europea dopo Tel Aviv ad accogliere le 4 migliori squadre del Vecchio Continente. A suggellare l'accordo sono state anche le dichiarazioni di Dejan Bodiroga, presidente di EuroLeague Basketball: "Vorrei ringraziare la città di Abu Dhabi per aver dimostrato la sua fiducia in EuroLeague Basketball. Portare le Final Four ad Abu Dhabi è un progetto ambizioso e una straordinaria opportunità per mostrare l'atmosfera dell'EuroLeague a un pubblico nuovo e diversificato. Allo stesso tempo, questa partnership garantisce ai nostri fedeli fan una nuova esperienza in una delle città più moderne e turistiche del mondo. Insieme, offriremo un altro evento di alto livello che eleverà l'EuroLeague a nuovi livelli".