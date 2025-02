Milano, Messina: "Il Bayern ha giocato meglio nel secondo tempo. Pensiamo alla prossima"

Il tecnico dell'Armani si complimenta con gli avversari dopo il ko di Eurolega in Germania, riconoscendo la superiorità dei bavaresi. "Congratulazioni al Bayern. Ha giocato molto meglio di noi e con più forza di noi nei due quarti che contano maggiormente, cioè nel secondo tempo. Abbiamo avuto un discreto primo tempo, perché abbiamo controllato il ritmo della partita nonostante la sofferenza a rimbalzo offensivo. Ma nel secondo tempo abbiamo avuto una partenza molto piatta, abbiamo giocato in maniera troppo individuale e molto povera in difesa per avere una possibilità. Pensiamo alla prossima".