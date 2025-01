Eurolega: l’Efes di Banchi abbatte Milano, Bologna si arrende al Monaco

Motivata dal bel successo europeo ottenuto contro il Bayern Monaco la scorsa settimana e riagganciata la vetta in campionato, grazie alla vittoria interna su Cremona, la Virtus Segafredo Bologna accoglie tra le mura amiche il Monaco. I francesi sono in striscia negativa da tre partite, ma restano una delle squadre più competitive di questa prima parte di Eurolega, dove i ragazzi guidati da Spanoulis hanno saputo scalare la classifica fino alle posizioni di vertice. Ivanovic è chiamato a fare a meno degli infortunati Clyburn e Zizic, mentre i monegaschi possono puntare dal primo minuto sulla coppia da sogno formata da Mike James e Nick Calathes. L’attacco ospite parte bene, ma le triple di Belinelli, Pajola e Tucker permettono alla Virtus di affacciarsi avanti a metà del quarto d’apertura (13-10): iniziale 4/4 da dietro l’arco per le Vu Nere, spinte dal caldissimo pubblico di casa, e ritmo forsennato. La Segafredo è in fiducia e si porta sul +8 con Morgan, completando i primi dieci minuti sul 26-18. Un gap che la squadra di Ivanovic estende poi in apertura di secondo quarto, grazie a un parziale micidiale di 13-0: Hackett si incolla a James, mentre Pajola sembra lasciarsi ispirare dalla presenza di Spanoulis a bordocampo e continua a martellare da tre punti (3/3), proprio come la leggenda greca sapeva fare nei suoi giorni da giocatore. Il risultato? Bologna raggiunge il +21, continuando a muovere velocemente il pallone per tutto il campo e regalando spettacolo. Tanti rimbalzi offensivi, tagli continui a canestro e tiri da dietro l’arco: Polonara e Shengelia fanno impazzire la difesa del Monaco, costringendo gli ospiti a chiamare un time-out per provare a riorganizzare le idee e spezzare il ritmo alla formazione italiana. Una tattica che dà i suoi frutti: i monegaschi aumentano infatti i giri del motore in difesa e diventano più incisivi in attacco, accorciando a -6. La partita si riapre così improvvisamente, con il primo tempo che si chiude comunque sul 49-41 per un’eccellente Virtus. Papagiannis e Diallo salgono quindi di tono in avvio di ripresa, ma Pajola e Cordinier difendono un vantaggio di sicurezza per le Vu Nere, mentre Diouf inizia a dominare sotto canestro: il tabellone recita 62-56 Bologna al termine del terzo quarto. Si decide allora tutto negli ultimi dieci minuti di partita, con entrambe le squadre a lottare su ogni possesso: due triple di James valgono il 66 pari, mentre i liberi di Blossomgame portano in vantaggio il Monaco a cinque dal termine. Belinelli e James iniziano poi a sfidarsi in una gara al tiro da tre punti, in un epilogo emozionante. A spuntarla sono i transalpini, grazie all’86-80 finale. La vittoria tiene quindi il Monaco nei primi posti della classifica, mentre Bologna resta nelle zone meno nobili: alla Virtus rimane però una grande prestazione, soprattutto nel primo tempo. Il prossimo appuntamento per le Vu Nere sarà sul campo del Fenerbahçe, venerdì prossimo.