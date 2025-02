Basket Eurolega: Milano dura un tempo in casa del Bayern

BAYERN MONACO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 87-70

Dura un tempo Milano, sconfitta 87-70 sul parquet del Bayern Monaco. Nel corso del primo quarto i padroni di casa fanno la differenza a rimbalzo (soprattutto offensivo), ma l’Armani rimane a contatto grazie a un super LeDay: la squadra di Messina insegue di un punto alla prima pausa breve, sul 17-16. Anche nel periodo successivo le cose non cambiano: Edwards sembra essere in serata no, con l’Olimpia che regge fino al 37-36. Dopo l’intervallo i bavaresi cambiano marcia: Edwards inizia a scatenarsi e soprattutto a realizzare i suoi tentativi, con il grande ex Voigtmann che è micidiale dall’arco. Gli uomini di Herbert prendono il largo fino al 68-55 a seicento secondi dalla fine, con gli ospiti che si arrendono nel periodo decisivo e vanno ko 87-70. Dodicesima sconfitta per Milano in Eurolega, con l’obiettivo play-off che si complica leggermente.