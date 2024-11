MILANO, LEDAY: "PARTIZAN È SPECIALE, DOVREMO LOTTARE"

A Mozzart Sport, Zach LeDay ha espresso le proprie sensazioni sul ritorno da avversario a Belgrado, dopo un triennio vissuto in bianconero: "Non vedo l'ora che arrivi la partita perché il Partizan e le persone del club sono speciali per me. I legami sono indistruttibili e quei tre anni sono stati speciali, e non mi riferisco solo al basket. Quando ho parlato con la gente del club e ho firmato il contratto, non potevo nemmeno immaginare cosa sarebbe successo. Ho trovato una nuova famiglia. Sono migliorato molto, a livello cestistico, come persona, come compagno di squadra. Abbiamo creato qualcosa di speciale nello spogliatoio. Il rapporto con l'allenatore e la sua filosofia, che fa progredire ognuno di noi come giocatore. Poi c'è il legame con i tifosi, che è davvero una storia a sé tanti momenti speciali. Partizan-Olimpia? So che dobbiamo lottare perché anche il Partizan lotterà fino all'ultimo respiro. Hanno qualità, si vedrà dai risultati. Conosco alcuni ragazzi che ora fanno parte della squadra, ho parlato con loro e credo che tutto sarà come l'aveva immaginato l'allenatore".