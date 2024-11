Italia tra delusione e speranze: "Dimentichiamo l'Islanda e non preoccupiamoci"

Mentre dallo spogliatoio islandese arrivano cori di gioia, Marco Spissu è deluso per la serata: "La partita è iniziata male, siamo stati poco intensi e abbiamo messo poca energia, in campo. I nostri avversari ci hanno preso alla sprovvista rispetto gara giocata in Islanda. Hanno segnati tiri aperti giocando in modo intenso. Abbiamo provato a girare la partita nel terzo quarto, ma anche in questo caso l’Islanda ha segnato canestri complicati e in quel frangente ci siamo disuniti. Questo non deve accadere. Abbiamo un po' l'amaro in bocca per la sconfitta, è un peccato non avere regalato la vittoria a questo grande pubblico. Si respirava un’atmosfera di grande pallacanestro e i due punti avrebbero rappresentato la ciliegina sulla torta per il modo in cui ci hanno sostenuto".