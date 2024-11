Gabriele Procida, avvio da top in Eurolega: è la stella dell'Alba

5 gare consecutive in doppia cifra, Gabriele Procida non le aveva mai registrate in alcuna competizione da professionista. Né nelle annate in LBA con Cantù o Fortitudo, né in Bundesliga o nelle due precedenti Eurolega con l'ALBA Berlino. Tra Efes, Stella Rossa, Olimpia Milano, Bayern Monaco e Real Madrid, il tabellino del numero 1 gialloblù recita 18.4 punti, 71.4% da 2, 36% da 3, 3.4 rimbalzi e altrettanti falli subiti di media (nelle prime 5 gare dell'anno ne aveva subiti 3 in tutto!): percentuali forse difficilmente sostenibili, ma che raccontano dell'estrema fiducia che sta vivendo Procida. Una fiducia non tanto di Gabriele nelle proprie qualità tecniche, nella combinazione tiro in uscita dai blocchi-esplosività nell'attacco a campo aperto, che non è mai venuta meno, ma dello staff tecnico di coach Gonzalez.