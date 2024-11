ITALBASKET, MELLI: "CHE EMOZIONE TORNARE A REGGIO EMILIA"

Il commento di Nicolò Melli: “Reggio Emilia è la mia casa. Qui sono nato e cresciuto. Qui ho imparato ad amare la pallacanestro e qui il basket è diventato la mia passione e poi il mio lavoro. Tornare da Capitano della Nazionale è un onore immenso e un grandissimo piacere. In Islanda ho visto tanto entusiasmo e una carica di energia che sono certo ci spingerà anche lunedì sera. Il nostro desiderio è quello di vincere e qualificarci per offrire un doppio spettacolo a tutti coloro che verranno a sostenerci. Sarà emozionante giocare davanti alla mia famiglia, ai miei amici e alla mia città. Non vedo l’ora e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di quello che mi auguro sia un bellissimo evento. Ora tocca a noi!”.