L'Italia a Eurobasket 2025 sarà tutta un'altra cosa

E sotto canestro, oltre a Nicolò Melli? Le alternative per non costringere Pozzecco a impiegare "fuori ruolo" altri elementi a disposizione non mancano, ma la posizione di "5 di riserva" dell'Italia a Eurobasket 2025 pare quella più soggetta a cambi di scenario anche all'ultimo minuto. La doppia sfida all'Islanda ha chiamato in causa Tessitori, Grant Basile e Guglielmo Caruso, ma non è detto che Italbasket possa di nuovo ricorrere a un'idea suggestiva - al momento difficilmente praticabile: l'ultima partita ufficiale di Danilo Gallinari risale al 6 luglio (semifinale del PreOlimpico di San Juan contro la Lituania), e sappiamo quanto questo possa significare per un fisico così sensibile come quello del Gallo. Dopo quella del 2025, però, non ci sarà un'estate 2026 a poter concedere l'ultimo ballo al classe '88 da Graffignana...