Lo spirito guida dell'Olimpia Milano è Zach LeDay

E poi, come in un circolo virtuoso che si autoalimenta, i canestri decisivi a smorzare il rientro del Maccabi nel 4Q (parziale di 7-17, dal 74-60 a 81-77): attaccare in isolamento fronte a canestro o muoversi sul perimetro per raccogliere lo scarico di Mannion non sono esattamente le cose per cui Messina e l'Olimpia hanno riaccolto a braccia aperte l'alunno in uscita dal triennio a scuola Obradovic al Partizan Belgrado. Sono aspetti che, però, simboleggiano la fiducia "incosciente" di cui una Milano in cerca di solidità, oltre che di risultati (4° vittoria nelle ultime 5 di Eurolega, in attesa della trasferta in casa della capolista Fenerbahce), ha tremendo bisogno.