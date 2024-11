Ante Zizic, la Virtus Bologna ha ritrovato il suo centro

I 18 punti - massimo stagionale in Eurolega del centro di Spalato - sono arrivati in un contesto che, per quanto mostrato sin qui in Virtus, lo avrebbe teoricamente penalizzato: sfida ruvida, fisica, "sporca", tanti momenti concitati e poche possibilità di esprimere tutta tecnica ed eleganza nei pressi del ferro. D'altro canto, complici i problemi di falli di un Diouf "ingolosito" dal palleggio degli esterni di Jasikevicius, Zizic è riuscito a mostrare tutti i suoi 210 cm nella maniera più intensa possibile per quasi 28' - in 5 stagioni abbondanti di Eurolega, era capitato solamente 14 volte che il classe '97 giocasse così tanto.