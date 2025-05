Josh Nebo, la splendida illusione di Milano: altro stop

Il 14° sold-out consecutivo del palazzetto bianconero ha testimoniato per la prima volta dal vivo - Josh non aveva ancora affrontato Trento in stagione, nonostante i 3 precedenti tra regular season LBA e finale di Frecciarossa Final Eight - l'effetto Nebo: ricezioni profonde dopo blocchi portati per i compagni, lettura dei raddoppi portati sui palleggi aperti spalle a canestro, aiuto costante al ferro sulle penetrazioni degli esterni trentini nel caso in cui guardie e ali milanesi fossero superate in velocità, forza gravitazionale nell'attrarre rimbalzi offensivi e attenzioni della difesa per concederne anche ai compagni.