Il Poz fa le carte ai playoff: "Finale inedita? È positivo"

Un pensiero anche per la testa di serie n°1, la Virtus Segafredo Bologna, impegnata in una sfida da non prendere sotto gamba con la Reyer: "Neppure Venezia, arrivata ottava, è una squadra che ti puoi permettere di sottovalutare. È forte, ha tanto talento, potenzialmente ha le carte in regola per arrivare fino in fondo. Per ciò che ha fatto nel corso dell'anno, dico comunque Virtus". Dalle 18 di domani, con la palla a due tra Trento e Milano, si vedrà quante previsioni avrà azzeccato il Poz.