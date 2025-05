Iniziano i playoff scudetto: Milano parte contro Trento, Trapani sogna

È il momento più atteso dell’anno, in cui a fare la differenza sono motivazioni e voglia di sognare. Con questo spirito cominciano i playoff scudetto e la difesa del titolo per Milano, che inizia la sua serie contro una squadra che in stagione l’ha messa seriamente in difficoltà, Trento. I precedenti infatti dicono 2 a 1 per l’Aquila, con tanto di vittoria in finale di Coppa Italia. L’Olimpia è obbligata ad arrivare fino in fondo e per farlo può nuovamente contare su Josh Nebo. “Arriviamo ai playoff, secondo me, in maniera positiva - dice Stefano Tonut. Abbiamo ancora qualche giorno per concentrarci su noi stessi. Abbiamo fatto una buona partita domenica, stiamo recuperando giocatori importanti come Josh Nebo, che ha giocato abbastanza nelle ultime settimane. Arriviamo in un buon momento, cercheremo di dare il massimo a partire da Gara 1. La chiave della serie è controllare il ritmo. Sappiamo che giochiamo contro una squadra atipica, con tanti giocatori di alto livello. Tutti possono fare la differenza, hanno fatto un ottimo campionato. Giocano tanto col tiro da fuori, in contropiede, alzano tanto il ritmo del gioco. Noi dovremo cercare di limitare questo aspetto e, partendo fuori casa, ancora di più, cercando di evitare di accendere il loro pubblico. Controllando il ritmo, provando a limitare i loro rimbalzi in attacco e i loro contropiedi”.