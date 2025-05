Milano, Messina: "Gara dura, vinto grazie alla difesa"

Il coach dell'EA7 esprime la sua soddisfazione analizzando la vittoria in Gara 1 con Trento. "E’ stata una gara dura, fisica, una tipica partita di playoff. Noi abbiamo avuto due momenti negativi, all’inizio della partita e del secondo tempo quando abbiamo mosso poco la palla e in generale abbiamo giocato male. Per il resto abbiamo giocato credo un bellissimo primo tempo, ma nel secondo la gara è diventata molto nervosa, ci sono stati tanti isolamenti perché ambedue usavamo i cambi difensivi. Abbiamo vinto perché abbiamo avuto la forza e la lucidità di segnare un paio di canestri, di strappare un paio di rimbalzi d’attacco importanti e poi questa volta la difesa ha vinto per noi. Contro una squadra contro cui abbiamo sofferto nelle gare precedenti questa volta siamo andati meglio. Non ci sono stati accorgimenti particolari. Abbiamo solo fatto meglio le cose base, siamo stati più aggressivi sui loro tiratori, abbiamo concesso meno spazio, insomma c’è stata grande applicazione da parte di tutti".