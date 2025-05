Trento, Galbiati: "Ci siamo andati vicini, siamo dentro la serie"

Il coach di Treno analizza la sconfitta con Milano e prova a guardare agli aspetti positivi in vista di Gara 2. "È stata una bella partita di playoff, una battaglia: noi con le nostre armi, loro con le loro. Ci siamo andati molto vicini, ma in qualche situazione non siamo stati lucidissimi e potevamo gestirla meglio. Le nostre percentuali da tre punti sono calate drasticamente, nonostante avessimo preso ottimi tiri. Nel primo tempo abbiamo subito troppo a rimbalzo offensivo, ed è una cosa su cui dobbiamo migliorare. Quando ci siamo passati la palla li abbiamo messi in grande difficoltà, mentre quando abbiamo palleggiato troppo ci siamo fatti stritolare dalla loro difesa. Siamo dentro la serie e ora prepariamo Gara 2 cercando di ritrovare energie e certezze".