Basket playoff: Milano espugna Trento e si prende gara-1 dei quarti di finale

I playoff 2025 della Serie A di basket iniziano a Il T Quotidiano Arena, dove Trento ospita Milano in una gara-1 che contrappone le due squadre che quest’anno si sono già giocate la finale di Coppa Italia (vinta dalla Dolomiti). I padroni di casa partono forte e provano subito a forzare la partita con un parziale iniziale di 16-2, firmato soprattutto da uno straripante Lamb in avvio. L’Olimpia incassa e riesce poi a riportarsi a contatto grazie a percentuali perfette ai tiri liberi di LeDay, Flaccadori e Mirotic: il primo quarto si chiude allora con la Dolomiti in vantaggio di un solo possesso lungo, 24-21. Mannion completa poi la rimonta dell’EA7 nella seconda frazione e porta avanti i lombardi (35-34), con la squadra di coach Messina che approfitta del momento positivo e scappa sul +7: all’intervallo il tabellone recita 46-37 Milano. L’intensità in campo è altissima e Trento torna a guidare il risultato nel terzo quarto (49-48), dove l’Olimpia realizza solo 9 punti: a dieci minuti dal termine regge il totale equilibrio, 55-55. Si decide allora tutto nel quarto conclusivo, dove a imporsi 73-70 in un finale ricco di emozioni è Milano, che vince così gara-1 e si prende un primo importante vantaggio nella serie, ribaltando il fattore campo. Da valutare le condizioni di Zukauskas e Shields, entrambi fermati negli ultimi minuti da alcuni problemi fisici.



IL TABELLINO

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 70-73

(24-21, 39-46, 55-55)

Dolomiti Energia Trentino – Ellis 11 (5/5, 1/3, 4/4 tl), Cale 10 (5/10, 0/6 da 3), Mawugbe 6 (3/4 da 2), Badalau 0 (0/1 da 2), Lamb 19 (2/6, 5/9 da 3), Forray 3 (1/2 da 3), Ford 3 (0/4, 1/4 da 3), Niang 6 (2/3, 0/1, 2/2 tl), Zukauskas 8 (1/5, 2/5 da 3), Bayehe 4 (0/1, 0/1, 4/4 tl). N.e.: Pecchia, Hassan. All.: Galbiati

EA7 Emporio Armani Milano – Mannion 9 (2/5, 1/2, 2/2 tl), Tonut 0 (0/2, 0/1 da 3), Shields 5 (2/4, 0/4, 1/2 tl), Nebo 8 (4/10 da 2), Mirotic 13 (3/6, 1/5, 4/6 tl), Causeur 5 (2/3, 0/1, 1/2 tl), Ricci 2 (1/2 da 2), LeDay 16 (2/3, 2/5, 6/7 tl), Flaccadori 10 (3/4, 4/5 tl), Brooks 5 (1/5, 1/5 da 3). N.e.: Bortolani, Diop. All.: Messina