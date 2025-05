Milano, Nebo ti spinge: "Pronto a dare un contributo importante"

Un riadattamento non solo per Nebo, tornando nel sistema Olimpia, ma per Milano stesso, tornando a godere della presenza nel pitturato di un "vero" centro di altissimo livello: "Devo riabituarmi alla partita, i miei compagni ad avere un giocatore come me in area. Ma credo che sia piuttosto facile: le cose che faccio sono semplici, non ho bisogno di avere tanta palla in mano per essere efficace. Con Mirotic e LeDay, che hanno giocato assieme vicino a canestro per buona parte della stagione, siamo complementari: io non faccio quello che fanno loro, loro non fanno quello che faccio io. Non è un problema giocare finalmente insieme".