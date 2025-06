Con la vittoria in gara-5 sul Monaco nella finale del campionato francese e la conclusione della stagione sportiva, il rapporto tra Thiago Splitter e i transalpini è terminato, col brasiliano di ritorno in NBA come assistant coach dei Portland Trail Blazers. Al suo posto, con un accordo sino al 2027, siederà Francesco Tabellini, reduce da un biennio di grandi risultati tra FIBA Europe Cup e BCL coi cechi dell'ERA Nymburk.