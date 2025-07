Basket, Scariolo lascia la Spagna dopo l’Europeo: a Madrid è rivoluzione totale

Un'estate di rivoluzione totale in casa Real Madrid. Non solo Carlo Ancelotti, tecnico più vincente nella storia del club con 15 titoli, nessuno degli allenatori delle principali squadre dell'universo madridista è stato infatti confermato per la prossima stagione. Dopo l’annuncio dell’addio del tecnico italiano, che ha preso la panchina del Brasile, è toccato a Raúl González Blanco lasciare il Castilla dopo sei stagioni e poco dopo è stata la volta di Alberto Toril, alla guida del Real femminile per quattro anni. L'ultimo in ordine di tempo a lasciare i Blancos è stato Chus Mateo, che lascia da quarto allenatore più titolato della sezione basket (con sei trofei in bacheca) e viene rimpiazzato da Sergio Scariolo, ct della Spagna che prenderà la panchina del Real al termine dell'Europeo in programma a settembre e firmerà un contratto fino al giugno 2028. Quattro cambi in panchina per una rivoluzione totale che ha pochi precedenti: dal calcio al basket, il Real Madrid riparte da zero.