Basket, Bargnani punta i Giochi 2028: "Io, Beli e il Gallo in campo nel 3x3"

Il Mago, la cui ultima esperienza in campo è stata col Baskonia, ha parlato poi anche del possibile ritiro in estate di Belinelli dopo aver vinto lo scudetto con la Virtus: Non posso dirlo io. Ci sentiamo spesso, ci vediamo, visto che anche io vivo a Bologna. Ma è una sua decisione e della sua famiglia. Ha vinto tantissimo in Italia, compreso l’ultimo scudetto, in Europa e nella NBA. Cosa gli si può chiedere di più?”.