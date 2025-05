Ellis aspetta Milano: "Siamo pronti e più affamati di loro"

"Un atleta si sente realizzato se riesce a far rendere al meglio la sua squadra. Ho lavorato sodo per completare il mio bagaglio tecnico e adesso sono veramente soddisfatto di qualsiasi cosa faccia. In squadra c'è tanto talento, non devo forzare le conclusioni se qualcuno è più in palla di me. Sono rilassato, mi godo anche le piccole cose".