Eurolega, ASVEL alla ricerca di finanziatori per continuare il progetto

Come riportato dal giornalista francese Gabriel Pantel-Jouve (BeBasket), la situazione economica dell'ASVEL Villeurbanne sarebbe tutt'altro che florida. Oltre alle problematiche rilevate nell'immediato (a febbraio i pagamenti ai giocatori sarebbero arrivati a fatica e in ritardo), il presidente Tony Parker non sarebbe più disposto a sostenere i costi di una franchigia di Eurolega senza l'intervento di altri soci. La squadra di coach Poupet, al momento 15° con 11 vittorie e 16 sconfitte, non è ancora sicura di ricevere una wild card per la prossima stagione di Eurolega, anche considerando l'entrata in vigore del Financial Fair Play e le ottime stagioni delle altre due francesi (Paris Basketball e Monaco).