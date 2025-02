LBA, Gandini: "Milano ancora in Serie A? Non possiamo immaginarlo"

Intervistato da Tuttosport, il presidente di LegaBasket Umberto Gandini ha approfondito alcuni temi legati al prossimo futuro della pallacanestro italiana, legati in particolar modo all'approdo in Europa di NBA: "Se ne parla tanto e succederà. Sappiamo che lo farà con FIBA. Sappiamo che non intendono snaturare il panorama europeo. Il mio problema è difendere il sistema del weekend assegnato ai campionati nazionali: l'ho detto ad Adam Silver, ne ho parlato a lungo con Mark Tatum. Vorremmo essere coinvolti. Lo sport europeo ha caratteristiche precise che nemmeno l'Eurolega ha capito bene, del resto, perché non ha il merito sportivo e la solidarietà. Milano ancora in Serie A? Non possiamo immaginarlo, attendiamo di vedere i prossimi passi".